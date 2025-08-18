Lisätietoja SUEDE-rahakkeesta

SUEDE AI-logo

SUEDE AI – hinta (SUEDE)

1SUEDE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005111
$0.005111$0.005111
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen SUEDE AI (SUEDE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:03:13 (UTC+8)

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0051
$ 0.0051$ 0.0051
24 h:n matalin
$ 0.005111
$ 0.005111$ 0.005111
24 h:n korkein

$ 0.0051
$ 0.0051$ 0.0051

$ 0.005111
$ 0.005111$ 0.005111

+0.21%

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005111. Viimeisen 24 tunnin aikana SUEDE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0051 ja korkeimmillaan $ 0.005111 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUEDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUEDE on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.62
$ 10.62$ 10.62

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

465,163,201
465,163,201 465,163,201

SOL

SUEDE AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.62. SUEDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 465163201. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.38M.

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SUEDE AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.000031+0.61%
60 päivää$ +0.000799+18.52%
90 päivää$ -0.001097-17.68%
SUEDE AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUEDE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SUEDE AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000031 (+0.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SUEDE AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUEDE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000799 (+18.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SUEDE AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001097 (-17.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SUEDE AI (SUEDE)?

Tarkista SUEDE AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SUEDE AI (SUEDE)

AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music.

SUEDE AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SUEDE AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUEDE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SUEDE AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SUEDE AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SUEDE AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUEDE AI (SUEDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUEDE AI (SUEDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUEDE AI-rahakkeelle.

Tarkista SUEDE AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tokenomiikka

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUEDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SUEDE AI (SUEDE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SUEDE AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SUEDE AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SUEDE paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SUEDE AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SUEDE AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUEDE AI”

Paljonko SUEDE AI (SUEDE) on arvoltaan tänään?
SUEDE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005111 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUEDE-USD-parin nykyinen hinta?
SUEDE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005111. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUEDE AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUEDE markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUEDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUEDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SUEDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUEDE saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SUEDE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUEDE-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SUEDE-rahakkeen treidausvolyymi?
SUEDE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.62 USD.
Nouseeko SUEDE tänä vuonna korkeammalle?
SUEDE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUEDE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

