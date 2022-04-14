Sui AI (SUAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sui AI (SUAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sui AI (SUAI) -rahakkeen tiedot SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://suiai.fun Valkoinen paperi: https://docs.suiai.fun/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI Osta SUAI-rahaketta nyt!

Sui AI (SUAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sui AI (SUAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07863 $ 0.07863 $ 0.07863 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 Nykyinen hinta: $ 0.0022612 $ 0.0022612 $ 0.0022612 Lue lisää Sui AI (SUAI) -rahakkeen hinnasta

Sui AI (SUAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sui AI (SUAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sui AI (SUAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sui AI (SUAI) -rahakkeen hintahistoria SUAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

