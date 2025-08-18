Lisätietoja SUAI-rahakkeesta

Sui AI-logo

Sui AI – hinta (SUAI)

$0.0021202
-0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Sui AI (SUAI) -hintakaavio
2025-08-22 04:39:18 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.0020617
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+1.66%

-0.02%

-10.13%

-10.13%

Sui AI (SUAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0021202. Viimeisen 24 tunnin aikana SUAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0020617 ja korkeimmillaan $ 0.0024155 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06575051430589494, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000145595744096286.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUAI on muuttunut +1.66% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -10.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sui AI (SUAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.3980

SUI

Sui AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.92K. SUAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.12M.

Sui AI (SUAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sui AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000424-0.02%
30 päivää$ -0.0016901-44.36%
60 päivää$ +0.0012981+157.90%
90 päivää$ +0.0001322+6.64%
Sui AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000424 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sui AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0016901 (-44.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sui AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0012981 (+157.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sui AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0001322 (+6.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sui AI (SUAI)?

Tarkista Sui AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sui AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sui AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sui AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sui AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sui AI (SUAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sui AI (SUAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sui AI-rahakkeelle.

Tarkista Sui AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sui AI (SUAI) -rahakkeen tokenomiikka

Sui AI (SUAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sui AI (SUAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sui AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sui AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Sui AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sui AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sui AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sui AI”

Paljonko Sui AI (SUAI) on arvoltaan tänään?
SUAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0021202 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUAI-USD-parin nykyinen hinta?
SUAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0021202. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sui AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SUAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUAI saavutti ATH-hinnaksi 0.06575051430589494 USD.
Mikä oli SUAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000145595744096286 USD.
Mikä on SUAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SUAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.92K USD.
Nouseeko SUAI tänä vuonna korkeammalle?
SUAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sui AI (SUAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

