Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Super Trump (STRUMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tiedot Super Strump is a meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://supertrumpcoin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 Osta STRUMP-rahaketta nyt!

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Super Trump (STRUMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 337.53K $ 337.53K $ 337.53K Kokonaistarjonta: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 477.62K $ 477.62K $ 477.62K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 Nykyinen hinta: $ 0.0001837 $ 0.0001837 $ 0.0001837 Lue lisää Super Trump (STRUMP) -rahakkeen hinnasta

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STRUMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STRUMP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STRUMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STRUMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STRUMP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Super Trump (STRUMP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STRUMP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STRUMP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen hintahistoria STRUMP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STRUMP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STRUMP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STRUMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STRUMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STRUMP-rahakkeen hintaennuste nyt!

