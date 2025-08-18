Lisätietoja STRUMP-rahakkeesta

Super Trump-logo

Super Trump – hinta (STRUMP)

1STRUMP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.82%1D
USD
Reaaliaikainen Super Trump (STRUMP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:51:15 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

+0.82%

-14.45%

-14.45%

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001711. Viimeisen 24 tunnin aikana STRUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001599 ja korkeimmillaan $ 0.0002195 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03169487346217382, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000514655673413.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STRUMP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja -14.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen markkinatiedot

No.2559

70.66%

ETH

Super Trump-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 314.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 195.83. STRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.84B ja sen kokonaistarjonta on 2339600236. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 444.86K.

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Super Trump-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000001392+0.82%
30 päivää$ -0.0000322-15.84%
60 päivää$ +0.0000061+3.69%
90 päivää$ -0.0000899-34.45%
Super Trump-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STRUMP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000001392 (+0.82%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Super Trump 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000322 (-15.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Super Trump-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STRUMP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000061 (+3.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Super Trump-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000899 (-34.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Super Trump (STRUMP)?

Tarkista Super Trump-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Super Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Super Trump-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STRUMP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Super Trump-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Super Trump-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Super Trump-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Super Trump (STRUMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Super Trump (STRUMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Super Trump-rahakkeelle.

Tarkista Super Trump-rahakkeen hintaennuste nyt!

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STRUMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Super Trump (STRUMP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Super Trump:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Super Trump MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STRUMP paikallisiin valuuttoihin

Super Trump-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Super Trump toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Super Trump-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Super Trump”

Paljonko Super Trump (STRUMP) on arvoltaan tänään?
STRUMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001711 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STRUMP-USD-parin nykyinen hinta?
STRUMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001711. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Super Trump-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STRUMP markkina-arvo on $ 314.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.84B USD.
Mikä oli STRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STRUMP saavutti ATH-hinnaksi 0.03169487346217382 USD.
Mikä oli STRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STRUMP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000514655673413 USD.
Mikä on STRUMP-rahakkeen treidausvolyymi?
STRUMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 195.83 USD.
Nouseeko STRUMP tänä vuonna korkeammalle?
STRUMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STRUMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:51:15 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

