Stride (STRD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stride (STRD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stride (STRD) -rahakkeen tiedot Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Virallinen verkkosivusto: https://www.stride.zone/ Valkoinen paperi: https://docs.stride.zone/docs Block Explorer: https://www.mintscan.io/stride Osta STRD-rahaketta nyt!

Stride (STRD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stride (STRD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Kokonaistarjonta: $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M Kierrossa oleva tarjonta: $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.87M $ 9.87M $ 9.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.431 $ 2.431 $ 2.431 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 Nykyinen hinta: $ 0.0987 $ 0.0987 $ 0.0987 Lue lisää Stride (STRD) -rahakkeen hinnasta

Stride (STRD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stride (STRD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STRD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STRD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STRD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STRD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STRD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stride (STRD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STRD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STRD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stride (STRD) -rahakkeen hintahistoria STRD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STRD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STRD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STRD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STRD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STRD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!