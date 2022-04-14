STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu STONKS (STONKSTOKEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen tiedot STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Virallinen verkkosivusto: https://www.stonkseth.com Valkoinen paperi: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Osta STONKSTOKEN-rahaketta nyt!

STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.75M $ 5.75M $ 5.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Nykyinen hinta: $ 0.000013677 $ 0.000013677 $ 0.000013677 Lue lisää STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen hinnasta

STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STONKSTOKEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STONKSTOKEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STONKSTOKEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STONKSTOKEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STONKSTOKEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STONKSTOKEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STONKSTOKEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

STONKS (STONKSTOKEN) -rahakkeen hintahistoria STONKSTOKEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STONKSTOKEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STONKSTOKEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STONKSTOKEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STONKSTOKEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STONKSTOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

