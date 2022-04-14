Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stoopid Cats (STOCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tiedot Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement. Virallinen verkkosivusto: https://stoopidcats.com/ Valkoinen paperi: https://stoopidcats.gitbook.io/stoopid-cats-whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/9Da97ub4u2jEoDH6htMqkPdifah4odmQreJcfZza2mHJ Osta STOCAT-rahaketta nyt!

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000669 $ 0.000669 $ 0.000669 Lue lisää Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen hinnasta

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STOCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STOCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STOCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STOCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STOCAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STOCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STOCAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen hintahistoria STOCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STOCAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STOCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STOCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STOCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STOCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

