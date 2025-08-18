Lisätietoja STOCAT-rahakkeesta

Stoopid Cats-logo

Stoopid Cats – hinta (STOCAT)

1STOCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000686
$0.000686$0.000686
-0.14%1D
USD
Reaaliaikainen Stoopid Cats (STOCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:02:21 (UTC+8)

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675
24 h:n matalin
$ 0.000706
$ 0.000706$ 0.000706
24 h:n korkein

$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675

$ 0.000706
$ 0.000706$ 0.000706

--
----

--
----

+0.14%

-0.13%

-2.00%

-2.00%

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000686. Viimeisen 24 tunnin aikana STOCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.000675 ja korkeimmillaan $ 0.000706 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STOCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STOCAT on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -2.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 71.92K
$ 71.92K$ 71.92K

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

SOL

Stoopid Cats-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 71.92K. STOCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.37M.

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stoopid Cats-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000096-0.13%
30 päivää$ +0.00005+7.86%
60 päivää$ -0.000061-8.17%
90 päivää$ -0.000314-31.40%
Stoopid Cats-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STOCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000096 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stoopid Cats 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00005 (+7.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stoopid Cats-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STOCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000061 (-8.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stoopid Cats-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000314 (-31.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stoopid Cats (STOCAT)?

Tarkista Stoopid Cats-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a next-generation character IP project bridging Web2 and Web3 through games, NFTs, and a bold social message. Built around the global motto “Don’t be stupid. Be Stoopid.”, we encourage people to slow down, laugh more, and enjoy the small moments in life - turning that mindset into a full-scale digital and real-world movement.

Stoopid Cats on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stoopid Cats-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STOCAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stoopid Cats-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stoopid Cats-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stoopid Cats-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stoopid Cats (STOCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stoopid Cats (STOCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stoopid Cats-rahakkeelle.

Tarkista Stoopid Cats-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Stoopid Cats (STOCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STOCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stoopid Cats (STOCAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stoopid Cats:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stoopid Cats MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STOCAT paikallisiin valuuttoihin

1 Stoopid Cats(STOCAT) - VND
18.05209
1 Stoopid Cats(STOCAT) - AUD
A$0.0010633
1 Stoopid Cats(STOCAT) - GBP
0.00050764
1 Stoopid Cats(STOCAT) - EUR
0.00058996
1 Stoopid Cats(STOCAT) - USD
$0.000686
1 Stoopid Cats(STOCAT) - MYR
RM0.00289492
1 Stoopid Cats(STOCAT) - TRY
0.02807798
1 Stoopid Cats(STOCAT) - JPY
¥0.101528
1 Stoopid Cats(STOCAT) - ARS
ARS$0.90144516
1 Stoopid Cats(STOCAT) - RUB
0.05527788
1 Stoopid Cats(STOCAT) - INR
0.05990152
1 Stoopid Cats(STOCAT) - IDR
Rp11.24589984
1 Stoopid Cats(STOCAT) - KRW
0.96078416
1 Stoopid Cats(STOCAT) - PHP
0.03921862
1 Stoopid Cats(STOCAT) - EGP
￡E.0.03326414
1 Stoopid Cats(STOCAT) - BRL
R$0.00375242
1 Stoopid Cats(STOCAT) - CAD
C$0.00094668
1 Stoopid Cats(STOCAT) - BDT
0.08343132
1 Stoopid Cats(STOCAT) - NGN
1.05375774
1 Stoopid Cats(STOCAT) - COP
$2.7661235
1 Stoopid Cats(STOCAT) - ZAR
R.0.01216278
1 Stoopid Cats(STOCAT) - UAH
0.02824948
1 Stoopid Cats(STOCAT) - VES
Bs0.093982
1 Stoopid Cats(STOCAT) - CLP
$0.66542
1 Stoopid Cats(STOCAT) - PKR
Rs0.19339712
1 Stoopid Cats(STOCAT) - KZT
0.36861524
1 Stoopid Cats(STOCAT) - THB
฿0.02241162
1 Stoopid Cats(STOCAT) - TWD
NT$0.02091614
1 Stoopid Cats(STOCAT) - AED
د.إ0.00251762
1 Stoopid Cats(STOCAT) - CHF
Fr0.0005488
1 Stoopid Cats(STOCAT) - HKD
HK$0.00535766
1 Stoopid Cats(STOCAT) - AMD
֏0.2625322
1 Stoopid Cats(STOCAT) - MAD
.د.م0.00618086
1 Stoopid Cats(STOCAT) - MXN
$0.0128625
1 Stoopid Cats(STOCAT) - SAR
ريال0.0025725
1 Stoopid Cats(STOCAT) - PLN
0.00251076
1 Stoopid Cats(STOCAT) - RON
лв0.0029841
1 Stoopid Cats(STOCAT) - SEK
kr0.00659246
1 Stoopid Cats(STOCAT) - BGN
лв0.00115248
1 Stoopid Cats(STOCAT) - HUF
Ft0.23404948
1 Stoopid Cats(STOCAT) - CZK
0.0145089
1 Stoopid Cats(STOCAT) - KWD
د.ك0.00020923
1 Stoopid Cats(STOCAT) - ILS
0.00233926
1 Stoopid Cats(STOCAT) - AOA
Kz0.62878074
1 Stoopid Cats(STOCAT) - BHD
.د.ب0.000258622
1 Stoopid Cats(STOCAT) - BMD
$0.000686
1 Stoopid Cats(STOCAT) - DKK
kr0.00440412
1 Stoopid Cats(STOCAT) - HNL
L0.01803494
1 Stoopid Cats(STOCAT) - MUR
0.03137078
1 Stoopid Cats(STOCAT) - NAD
$0.01212162
1 Stoopid Cats(STOCAT) - NOK
kr0.00698348
1 Stoopid Cats(STOCAT) - NZD
$0.00117306
1 Stoopid Cats(STOCAT) - PAB
B/.0.000686
1 Stoopid Cats(STOCAT) - PGK
K0.00284004
1 Stoopid Cats(STOCAT) - QAR
ر.ق0.00249704
1 Stoopid Cats(STOCAT) - RSD
дин.0.06919682

Stoopid Cats-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stoopid Cats toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stoopid Cats-verkkosivusto
Block Explorer

