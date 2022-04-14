Stonks (STNK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stonks (STNK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stonks (STNK) -rahakkeen tiedot Stonks is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.stonkscoin.org/ Valkoinen paperi: https://www.stonkscoin.org/pdf/StonksWitepapor.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/43VWkd99HjqkhFTZbWBpMpRhjG469nWa7x7uEsgSH7We Osta STNK-rahaketta nyt!

Stonks (STNK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stonks (STNK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kokonaistarjonta: $ 581.92K $ 581.92K $ 581.92K Kierrossa oleva tarjonta: $ 579.85K $ 579.85K $ 579.85K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 409.06 $ 409.06 $ 409.06 Kaikkien aikojen alin: $ 8.130240384668204 $ 8.130240384668204 $ 8.130240384668204 Nykyinen hinta: $ 9.205 $ 9.205 $ 9.205 Lue lisää Stonks (STNK) -rahakkeen hinnasta

Stonks (STNK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stonks (STNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STNK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STNK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STNK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STNK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STNK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stonks (STNK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STNK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STNK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stonks (STNK) -rahakkeen hintahistoria STNK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STNK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STNK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STNK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STNK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STNK-rahakkeen hintaennuste nyt!

