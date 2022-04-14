Standard (STND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Standard (STND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Standard (STND) -rahakkeen tiedot Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach. Virallinen verkkosivusto: https://standardweb3.com Valkoinen paperi: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Osta STND-rahaketta nyt!

Standard (STND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Standard (STND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 268.53K $ 268.53K $ 268.53K Kokonaistarjonta: $ 94.60M $ 94.60M $ 94.60M Kierrossa oleva tarjonta: $ 85.57M $ 85.57M $ 85.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 296.85K $ 296.85K $ 296.85K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1931 $ 1.1931 $ 1.1931 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 Nykyinen hinta: $ 0.003138 $ 0.003138 $ 0.003138 Lue lisää Standard (STND) -rahakkeen hinnasta

Standard (STND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Standard (STND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Standard (STND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STND-rahakkeita MEXCistä nyt!

Standard (STND) -rahakkeen hintahistoria STND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STND-rahakkeen hintaennuste nyt!

