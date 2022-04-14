SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SolTradingBot (STBOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen tiedot This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Virallinen verkkosivusto: https://soltradingbot.com/ Valkoinen paperi: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Osta STBOT-rahaketta nyt!

SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 889.65K $ 889.65K $ 889.65K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Nykyinen hinta: $ 0.00089 $ 0.00089 $ 0.00089 Lue lisää SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen hinnasta

SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STBOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STBOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STBOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STBOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STBOT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STBOT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STBOT-rahakkeita MEXCistä nyt!

SolTradingBot (STBOT) -rahakkeen hintahistoria STBOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STBOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STBOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STBOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STBOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STBOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

