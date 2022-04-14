stabble (STB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu stabble (STB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

stabble (STB) -rahakkeen tiedot stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. Virallinen verkkosivusto: https://stabble.org Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing Block Explorer: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Osta STB-rahaketta nyt!

stabble (STB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu stabble (STB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 539.91K $ 539.91K $ 539.91K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007093607586770977 $ 0.007093607586770977 $ 0.007093607586770977 Nykyinen hinta: $ 0.007307 $ 0.007307 $ 0.007307 Lue lisää stabble (STB) -rahakkeen hinnasta

stabble (STB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset stabble (STB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään stabble (STB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STB-rahakkeita MEXCistä nyt!

stabble (STB) -rahakkeen hintahistoria STB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STB-rahakkeen hintaennuste nyt!

