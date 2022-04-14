STAU (STAU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu STAU (STAU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

STAU (STAU) -rahakkeen tiedot We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. Virallinen verkkosivusto: https://stauweb.com/ Valkoinen paperi: https://stauweb.com/whitepaper/STAU_whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x37C5eBfaE4E4dA225e9D8042B05063c4A2C94bb6 Osta STAU-rahaketta nyt!

STAU (STAU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STAU (STAU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 186.70M $ 186.70M $ 186.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 Lue lisää STAU (STAU) -rahakkeen hinnasta

STAU (STAU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STAU (STAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STAU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STAU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STAU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STAU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STAU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STAU (STAU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STAU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STAU-rahakkeita MEXCistä nyt!

STAU (STAU) -rahakkeen hintahistoria STAU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STAU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STAU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STAU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STAU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STAU-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!