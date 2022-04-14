Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikka
Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!
Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Stage (STAGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä STAGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STAGE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät STAGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STAGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
STAGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
STAGE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne STAGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STAGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
