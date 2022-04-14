Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stage (STAGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stage (STAGE) -rahakkeen tiedot Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Virallinen verkkosivusto: https://www.stage.community/ Valkoinen paperi: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Osta STAGE-rahaketta nyt!

Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stage (STAGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 77.47K Kokonaistarjonta: $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.54B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 502.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005644 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000040256491810923 Nykyinen hinta: $ 0.0000502 Lue lisää Stage (STAGE) -rahakkeen hinnasta

Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stage (STAGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STAGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STAGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STAGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STAGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STAGE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stage (STAGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STAGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STAGE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stage (STAGE) -rahakkeen hintahistoria STAGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STAGE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STAGE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STAGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STAGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STAGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

