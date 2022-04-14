Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stabull Finance (STABUL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tiedot Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Virallinen verkkosivusto: https://stabull.finance Valkoinen paperi: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Osta STABUL-rahaketta nyt!

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Nykyinen hinta: $ 0.6313 $ 0.6313 $ 0.6313 Lue lisää Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen hinnasta

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STABUL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STABUL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STABUL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STABUL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen hintahistoria STABUL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STABUL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STABUL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STABUL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STABUL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STABUL-rahakkeen hintaennuste nyt!

