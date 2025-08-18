Lisätietoja STABUL-rahakkeesta

STABUL-rahakkeen hintatiedot

STABUL-rahakkeen valkoinen paperi

STABUL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STABUL-rahakkeen tokenomiikka

STABUL-rahakkeen hintaennuste

STABUL-rahakkeen historia

STABUL-osto-opas

STABUL/fiat-valuuttamuunnin

STABUL-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stabull Finance-logo

Stabull Finance – hinta (STABUL)

1STABUL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6456
$0.6456$0.6456
+0.37%1D
USD
Reaaliaikainen Stabull Finance (STABUL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:01:24 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.64
$ 0.64$ 0.64
24 h:n matalin
$ 0.65
$ 0.65$ 0.65
24 h:n korkein

$ 0.64
$ 0.64$ 0.64

$ 0.65
$ 0.65$ 0.65

$ 1.2220222025386718
$ 1.2220222025386718$ 1.2220222025386718

$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032$ 0.06642386888114032

+0.31%

+0.37%

-7.49%

-7.49%

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6465. Viimeisen 24 tunnin aikana STABUL on vaihdellut alimmillaan $ 0.64 ja korkeimmillaan $ 0.65 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STABUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2220222025386718, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06642386888114032.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STABUL on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.37% 24 tunnin aikana ja -7.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen markkinatiedot

No.6140

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Stabull Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.38K. STABUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.47M.

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stabull Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00238+0.37%
30 päivää$ -0.1544-19.28%
60 päivää$ +0.3155+95.31%
90 päivää$ +0.1465+29.30%
Stabull Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STABUL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00238 (+0.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stabull Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1544 (-19.28%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stabull Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STABUL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3155 (+95.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stabull Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1465 (+29.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stabull Finance (STABUL)?

Tarkista Stabull Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stabull Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STABUL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stabull Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stabull Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stabull Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stabull Finance (STABUL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stabull Finance (STABUL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stabull Finance-rahakkeelle.

Tarkista Stabull Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tokenomiikka

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STABUL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stabull Finance (STABUL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stabull Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stabull Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STABUL paikallisiin valuuttoihin

1 Stabull Finance(STABUL) - VND
17,012.6475
1 Stabull Finance(STABUL) - AUD
A$1.002075
1 Stabull Finance(STABUL) - GBP
0.47841
1 Stabull Finance(STABUL) - EUR
0.55599
1 Stabull Finance(STABUL) - USD
$0.6465
1 Stabull Finance(STABUL) - MYR
RM2.72823
1 Stabull Finance(STABUL) - TRY
26.461245
1 Stabull Finance(STABUL) - JPY
¥95.682
1 Stabull Finance(STABUL) - ARS
ARS$849.53979
1 Stabull Finance(STABUL) - RUB
52.09497
1 Stabull Finance(STABUL) - INR
56.45238
1 Stabull Finance(STABUL) - IDR
Rp10,598.35896
1 Stabull Finance(STABUL) - KRW
905.46204
1 Stabull Finance(STABUL) - PHP
36.960405
1 Stabull Finance(STABUL) - EGP
￡E.31.348785
1 Stabull Finance(STABUL) - BRL
R$3.536355
1 Stabull Finance(STABUL) - CAD
C$0.89217
1 Stabull Finance(STABUL) - BDT
78.62733
1 Stabull Finance(STABUL) - NGN
993.082185
1 Stabull Finance(STABUL) - COP
$2,606.849625
1 Stabull Finance(STABUL) - ZAR
R.11.462445
1 Stabull Finance(STABUL) - UAH
26.62287
1 Stabull Finance(STABUL) - VES
Bs88.5705
1 Stabull Finance(STABUL) - CLP
$627.105
1 Stabull Finance(STABUL) - PKR
Rs182.26128
1 Stabull Finance(STABUL) - KZT
347.39031
1 Stabull Finance(STABUL) - THB
฿21.121155
1 Stabull Finance(STABUL) - TWD
NT$19.711785
1 Stabull Finance(STABUL) - AED
د.إ2.372655
1 Stabull Finance(STABUL) - CHF
Fr0.5172
1 Stabull Finance(STABUL) - HKD
HK$5.049165
1 Stabull Finance(STABUL) - AMD
֏247.41555
1 Stabull Finance(STABUL) - MAD
.د.م5.824965
1 Stabull Finance(STABUL) - MXN
$12.121875
1 Stabull Finance(STABUL) - SAR
ريال2.424375
1 Stabull Finance(STABUL) - PLN
2.36619
1 Stabull Finance(STABUL) - RON
лв2.812275
1 Stabull Finance(STABUL) - SEK
kr6.212865
1 Stabull Finance(STABUL) - BGN
лв1.08612
1 Stabull Finance(STABUL) - HUF
Ft220.57287
1 Stabull Finance(STABUL) - CZK
13.673475
1 Stabull Finance(STABUL) - KWD
د.ك0.1971825
1 Stabull Finance(STABUL) - ILS
2.204565
1 Stabull Finance(STABUL) - AOA
Kz592.575435
1 Stabull Finance(STABUL) - BHD
.د.ب0.2437305
1 Stabull Finance(STABUL) - BMD
$0.6465
1 Stabull Finance(STABUL) - DKK
kr4.15053
1 Stabull Finance(STABUL) - HNL
L16.996485
1 Stabull Finance(STABUL) - MUR
29.564445
1 Stabull Finance(STABUL) - NAD
$11.423655
1 Stabull Finance(STABUL) - NOK
kr6.58137
1 Stabull Finance(STABUL) - NZD
$1.105515
1 Stabull Finance(STABUL) - PAB
B/.0.6465
1 Stabull Finance(STABUL) - PGK
K2.67651
1 Stabull Finance(STABUL) - QAR
ر.ق2.35326
1 Stabull Finance(STABUL) - RSD
дин.65.212455

Stabull Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stabull Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stabull Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stabull Finance”

Paljonko Stabull Finance (STABUL) on arvoltaan tänään?
STABUL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6465 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STABUL-USD-parin nykyinen hinta?
STABUL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6465. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stabull Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STABUL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STABUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STABUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli STABUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STABUL saavutti ATH-hinnaksi 1.2220222025386718 USD.
Mikä oli STABUL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STABUL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06642386888114032 USD.
Mikä on STABUL-rahakkeen treidausvolyymi?
STABUL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.38K USD.
Nouseeko STABUL tänä vuonna korkeammalle?
STABUL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STABUL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:01:24 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

STABUL-USD-laskin

Summa

STABUL
STABUL
USD
USD

1 STABUL = 0.6465 USD

Treidaa STABUL-rahaketta

STABULUSDT
$0.6456
$0.6456$0.6456
+0.32%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu