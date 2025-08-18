DeFi STOA (STA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00415. Viimeisen 24 tunnin aikana STA on vaihdellut alimmillaan $ 0.003639 ja korkeimmillaan $ 0.00436 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8979185539131536, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000997990656179079.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STA on muuttunut +2.77% viimeisen tunnin aikana, +2.77% 24 tunnin aikana ja +38.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DeFi STOA (STA) -rahakkeen markkinatiedot
No.7061
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 72.91
$ 72.91$ 72.91
$ 13.28M
$ 13.28M$ 13.28M
0.00
0.00 0.00
3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000
ETH
DeFi STOA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 72.91. STA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 3200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.28M.
DeFi STOA (STA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFi STOA-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00011186
+2.77%
30 päivää
$ -0.002653
-39.00%
60 päivää
$ -0.002216
-34.81%
90 päivää
$ -0.00073
-14.96%
DeFi STOA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään STA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00011186 (+2.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DeFi STOA 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002653 (-39.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DeFi STOA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002216 (-34.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DeFi STOA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00073 (-14.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeFi STOA (STA)?
DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.
DeFi STOA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeFi STOA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista STA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DeFi STOA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeFi STOA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DeFi STOA-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DeFi STOA (STA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFi STOA (STA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFi STOA-rahakkeelle.
DeFi STOA (STA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DeFi STOA (STA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DeFi STOA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeFi STOA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.