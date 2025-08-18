Lisätietoja STA-rahakkeesta

STA-rahakkeen hintatiedot

STA-rahakkeen valkoinen paperi

STA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STA-rahakkeen tokenomiikka

STA-rahakkeen hintaennuste

STA-rahakkeen historia

STA-osto-opas

STA/fiat-valuuttamuunnin

STA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DeFi STOA-logo

DeFi STOA – hinta (STA)

1STA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00415
$0.00415$0.00415
+2.77%1D
USD
Reaaliaikainen DeFi STOA (STA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:01:15 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003639
$ 0.003639$ 0.003639
24 h:n matalin
$ 0.00436
$ 0.00436$ 0.00436
24 h:n korkein

$ 0.003639
$ 0.003639$ 0.003639

$ 0.00436
$ 0.00436$ 0.00436

$ 0.8979185539131536
$ 0.8979185539131536$ 0.8979185539131536

$ 0.000997990656179079
$ 0.000997990656179079$ 0.000997990656179079

+2.77%

+2.77%

+38.51%

+38.51%

DeFi STOA (STA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00415. Viimeisen 24 tunnin aikana STA on vaihdellut alimmillaan $ 0.003639 ja korkeimmillaan $ 0.00436 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8979185539131536, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000997990656179079.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STA on muuttunut +2.77% viimeisen tunnin aikana, +2.77% 24 tunnin aikana ja +38.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFi STOA (STA) -rahakkeen markkinatiedot

No.7061

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.91
$ 72.91$ 72.91

$ 13.28M
$ 13.28M$ 13.28M

0.00
0.00 0.00

3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

ETH

DeFi STOA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 72.91. STA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 3200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.28M.

DeFi STOA (STA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFi STOA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00011186+2.77%
30 päivää$ -0.002653-39.00%
60 päivää$ -0.002216-34.81%
90 päivää$ -0.00073-14.96%
DeFi STOA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00011186 (+2.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DeFi STOA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002653 (-39.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DeFi STOA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002216 (-34.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DeFi STOA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00073 (-14.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeFi STOA (STA)?

Tarkista DeFi STOA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeFi STOA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DeFi STOA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeFi STOA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DeFi STOA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFi STOA (STA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFi STOA (STA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFi STOA-rahakkeelle.

Tarkista DeFi STOA-rahakkeen hintaennuste nyt!

DeFi STOA (STA) -rahakkeen tokenomiikka

DeFi STOA (STA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DeFi STOA (STA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DeFi STOA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeFi STOA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STA paikallisiin valuuttoihin

1 DeFi STOA(STA) - VND
109.20725
1 DeFi STOA(STA) - AUD
A$0.0064325
1 DeFi STOA(STA) - GBP
0.003071
1 DeFi STOA(STA) - EUR
0.003569
1 DeFi STOA(STA) - USD
$0.00415
1 DeFi STOA(STA) - MYR
RM0.017513
1 DeFi STOA(STA) - TRY
0.1698595
1 DeFi STOA(STA) - JPY
¥0.6142
1 DeFi STOA(STA) - ARS
ARS$5.453349
1 DeFi STOA(STA) - RUB
0.334407
1 DeFi STOA(STA) - INR
0.362378
1 DeFi STOA(STA) - IDR
Rp68.032776
1 DeFi STOA(STA) - KRW
5.812324
1 DeFi STOA(STA) - PHP
0.2372555
1 DeFi STOA(STA) - EGP
￡E.0.2012335
1 DeFi STOA(STA) - BRL
R$0.0227005
1 DeFi STOA(STA) - CAD
C$0.005727
1 DeFi STOA(STA) - BDT
0.504723
1 DeFi STOA(STA) - NGN
6.3747735
1 DeFi STOA(STA) - COP
$16.7338375
1 DeFi STOA(STA) - ZAR
R.0.0735795
1 DeFi STOA(STA) - UAH
0.170897
1 DeFi STOA(STA) - VES
Bs0.56855
1 DeFi STOA(STA) - CLP
$4.0255
1 DeFi STOA(STA) - PKR
Rs1.169968
1 DeFi STOA(STA) - KZT
2.229961
1 DeFi STOA(STA) - THB
฿0.1355805
1 DeFi STOA(STA) - TWD
NT$0.1265335
1 DeFi STOA(STA) - AED
د.إ0.0152305
1 DeFi STOA(STA) - CHF
Fr0.00332
1 DeFi STOA(STA) - HKD
HK$0.0324115
1 DeFi STOA(STA) - AMD
֏1.588205
1 DeFi STOA(STA) - MAD
.د.م0.0373915
1 DeFi STOA(STA) - MXN
$0.0778125
1 DeFi STOA(STA) - SAR
ريال0.0155625
1 DeFi STOA(STA) - PLN
0.015189
1 DeFi STOA(STA) - RON
лв0.0180525
1 DeFi STOA(STA) - SEK
kr0.0398815
1 DeFi STOA(STA) - BGN
лв0.006972
1 DeFi STOA(STA) - HUF
Ft1.415897
1 DeFi STOA(STA) - CZK
0.0877725
1 DeFi STOA(STA) - KWD
د.ك0.00126575
1 DeFi STOA(STA) - ILS
0.0141515
1 DeFi STOA(STA) - AOA
Kz3.8038485
1 DeFi STOA(STA) - BHD
.د.ب0.00156455
1 DeFi STOA(STA) - BMD
$0.00415
1 DeFi STOA(STA) - DKK
kr0.026643
1 DeFi STOA(STA) - HNL
L0.1091035
1 DeFi STOA(STA) - MUR
0.1897795
1 DeFi STOA(STA) - NAD
$0.0733305
1 DeFi STOA(STA) - NOK
kr0.042247
1 DeFi STOA(STA) - NZD
$0.0070965
1 DeFi STOA(STA) - PAB
B/.0.00415
1 DeFi STOA(STA) - PGK
K0.017181
1 DeFi STOA(STA) - QAR
ر.ق0.015106
1 DeFi STOA(STA) - RSD
дин.0.4186105

DeFi STOA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DeFi STOA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DeFi STOA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFi STOA”

Paljonko DeFi STOA (STA) on arvoltaan tänään?
STA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00415 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STA-USD-parin nykyinen hinta?
STA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00415. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFi STOA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli STA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STA saavutti ATH-hinnaksi 0.8979185539131536 USD.
Mikä oli STA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000997990656179079 USD.
Mikä on STA-rahakkeen treidausvolyymi?
STA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 72.91 USD.
Nouseeko STA tänä vuonna korkeammalle?
STA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:01:15 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

STA-USD-laskin

Summa

STA
STA
USD
USD

1 STA = 0.00415 USD

Treidaa STA-rahaketta

STAUSDT
$0.00415
$0.00415$0.00415
+2.77%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu