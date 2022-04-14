StorX Network (SRX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StorX Network (SRX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StorX Network (SRX) -rahakkeen tiedot StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Virallinen verkkosivusto: https://storx.tech/ Valkoinen paperi: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Block Explorer: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Osta SRX-rahaketta nyt!

StorX Network (SRX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Markkina-arvo: --
Kokonaistarjonta: $ 575.62M
Kierrossa oleva tarjonta: --
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 32.14M
Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1
Kaikkien aikojen alin: --
Nykyinen hinta: $ 0.05583

StorX Network (SRX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StorX Network (SRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SRX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SRX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SRX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SRX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

