SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SquadSwap (SQUAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tiedot

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

Virallinen verkkosivusto:
https://squadswap.com/
Valkoinen paperi:
https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 59.96M
$ 59.96M$ 59.96M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.33879
$ 0.33879$ 0.33879
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009505325106395283
$ 0.009505325106395283$ 0.009505325106395283
Nykyinen hinta:
$ 0.05996
$ 0.05996$ 0.05996

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SQUAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SQUAD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SQUAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SQUAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SQUAD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SQUAD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen hintahistoria

SQUAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SQUAD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SQUAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SQUAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.