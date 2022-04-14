SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SquadSwap (SQUAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tiedot SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Virallinen verkkosivusto: https://squadswap.com/ Valkoinen paperi: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Osta SQUAD-rahaketta nyt!

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 59.96M $ 59.96M $ 59.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Nykyinen hinta: $ 0.05996 $ 0.05996 $ 0.05996 Lue lisää SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen hinnasta

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SQUAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SQUAD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SQUAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SQUAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SquadSwap (SQUAD) -rahakkeen hintahistoria SQUAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SQUAD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SQUAD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SQUAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SQUAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SQUAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

