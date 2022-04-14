Splintershards (SPS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Splintershards (SPS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Splintershards (SPS) -rahakkeen tiedot Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Virallinen verkkosivusto: https://splinterlands.com Valkoinen paperi: https://sps.splinterlands.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Osta SPS-rahaketta nyt!

Splintershards (SPS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Splintershards (SPS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Kokonaistarjonta: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.84M $ 22.84M $ 22.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Nykyinen hinta: $ 0.007613 $ 0.007613 $ 0.007613 Lue lisää Splintershards (SPS) -rahakkeen hinnasta

Splintershards (SPS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Splintershards (SPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SPS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Splintershards (SPS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SPS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SPS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Splintershards (SPS) -rahakkeen hintahistoria SPS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SPS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SPS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SPS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SPS-rahakkeen hintaennuste nyt!

