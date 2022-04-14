Upland (SPARKLET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Upland (SPARKLET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Upland (SPARKLET) -rahakkeen tiedot Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Virallinen verkkosivusto: https://upland.me Valkoinen paperi: https://guides.upland.me/sparklet Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Osta SPARKLET-rahaketta nyt!

Upland (SPARKLET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Upland (SPARKLET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 213.09M $ 213.09M $ 213.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Nykyinen hinta: $ 0.02413 $ 0.02413 $ 0.02413 Lue lisää Upland (SPARKLET) -rahakkeen hinnasta

Upland (SPARKLET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Upland (SPARKLET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPARKLET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPARKLET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPARKLET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPARKLET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Upland (SPARKLET) -rahakkeen hintahistoria SPARKLET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SPARKLET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SPARKLET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SPARKLET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPARKLET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SPARKLET-rahakkeen hintaennuste nyt!

