Sovrun (SOVRN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sovrun (SOVRN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sovrun (SOVRN) -rahakkeen tiedot Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Virallinen verkkosivusto: www.sovrun.org Valkoinen paperi: https://litepaper.sovrun.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Osta SOVRN-rahaketta nyt!

Sovrun (SOVRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sovrun (SOVRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kokonaistarjonta: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 166.70M $ 166.70M $ 166.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Nykyinen hinta: $ 0.011019 $ 0.011019 $ 0.011019 Lue lisää Sovrun (SOVRN) -rahakkeen hinnasta

Sovrun (SOVRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sovrun (SOVRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOVRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOVRN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOVRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOVRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOVRN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sovrun (SOVRN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOVRN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOVRN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sovrun (SOVRN) -rahakkeen hintahistoria SOVRN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOVRN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOVRN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOVRN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOVRN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOVRN-rahakkeen hintaennuste nyt!

