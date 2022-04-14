Sovryn (SOV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sovryn (SOV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sovryn (SOV) -rahakkeen tiedot Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security. Virallinen verkkosivusto: https://sovryn.app/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp Block Explorer: https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd Osta SOV-rahaketta nyt!

Sovryn (SOV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sovryn (SOV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 62.11M $ 62.11M $ 62.11M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 Nykyinen hinta: $ 0.1027 $ 0.1027 $ 0.1027 Lue lisää Sovryn (SOV) -rahakkeen hinnasta

Sovryn (SOV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sovryn (SOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sovryn (SOV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOV-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sovryn (SOV) -rahakkeen hintahistoria SOV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOV-rahakkeen hintaennuste nyt!

