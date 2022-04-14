Soulsaver (SOUL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Soulsaver (SOUL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Soulsaver (SOUL) -rahakkeen tiedot Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Virallinen verkkosivusto: https://idlesoulsavers.io/ Valkoinen paperi: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Osta SOUL-rahaketta nyt!

Soulsaver (SOUL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Soulsaver (SOUL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Nykyinen hinta: $ 0.000001558 $ 0.000001558 $ 0.000001558 Lue lisää Soulsaver (SOUL) -rahakkeen hinnasta

Soulsaver (SOUL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Soulsaver (SOUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOUL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOUL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOUL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOUL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOUL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Soulsaver (SOUL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOUL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOUL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Soulsaver (SOUL) -rahakkeen hintahistoria SOUL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOUL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOUL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOUL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOUL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOUL-rahakkeen hintaennuste nyt!

