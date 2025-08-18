Mikä on Soulsaver (SOUL)

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

Soulsaver on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Soulsaver” Paljonko Soulsaver (SOUL) on arvoltaan tänään? SOUL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000001386 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SOUL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000001386 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SOUL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Soulsaver-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SOUL markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SOUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SOUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli SOUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SOUL saavutti ATH-hinnaksi 52.29215435061714 USD . Mikä oli SOUL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SOUL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000001329411884244 USD . Mikä on SOUL-rahakkeen treidausvolyymi? SOUL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.41 USD . Nouseeko SOUL tänä vuonna korkeammalle? SOUL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOUL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

