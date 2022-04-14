SOS (SOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOS (SOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOS (SOS) -rahakkeen tiedot $SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.theopendao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6Q5fvsJ6kgAFmisgDqqyaFd9FURYzHf8MCUbpAUaGZnE Osta SOS-rahaketta nyt!

SOS (SOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOS (SOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 323.20K $ 323.20K $ 323.20K Kokonaistarjonta: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 323.20K $ 323.20K $ 323.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00001177 $ 0.00001177 $ 0.00001177 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 Nykyinen hinta: $ 0.000000003232 $ 0.000000003232 $ 0.000000003232 Lue lisää SOS (SOS) -rahakkeen hinnasta

SOS (SOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOS (SOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

