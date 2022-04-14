Sora (SORA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sora (SORA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sora (SORA) -rahakkeen tiedot Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence. Virallinen verkkosivusto: https://sora-ai.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92 Osta SORA-rahaketta nyt!

Sora (SORA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sora (SORA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 338.80K $ 338.80K $ 338.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02559 $ 0.02559 $ 0.02559 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 Nykyinen hinta: $ 0.0003388 $ 0.0003388 $ 0.0003388 Lue lisää Sora (SORA) -rahakkeen hinnasta

Sora (SORA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sora (SORA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SORA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SORA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SORA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SORA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SORA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sora (SORA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SORA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SORA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sora (SORA) -rahakkeen hintahistoria SORA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SORA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SORA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SORA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SORA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SORA-rahakkeen hintaennuste nyt!

