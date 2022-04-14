SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SophiaVerse (SOPHIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen tiedot SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Virallinen verkkosivusto: https://sophiaverse.ai Valkoinen paperi: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 Osta SOPHIA-rahaketta nyt!

SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Nykyinen hinta: $ 0.004293 $ 0.004293 $ 0.004293 Lue lisää SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen hinnasta

SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOPHIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOPHIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOPHIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOPHIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOPHIA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOPHIA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOPHIA-rahakkeita MEXCistä nyt!

SophiaVerse (SOPHIA) -rahakkeen hintahistoria SOPHIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOPHIA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOPHIA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOPHIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOPHIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOPHIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!