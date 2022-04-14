SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOLVEX (SOLVEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen tiedot Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. Virallinen verkkosivusto: https://solvex.network/ Valkoinen paperi: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Osta SOLVEX-rahaketta nyt!

SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 Nykyinen hinta: $ 0.0368 $ 0.0368 $ 0.0368 Lue lisää SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen hinnasta

SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOLVEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLVEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOLVEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLVEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen hintahistoria SOLVEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOLVEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOLVEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOLVEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLVEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOLVEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

