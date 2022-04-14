SOLS (SOLS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOLS (SOLS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOLS (SOLS) -rahakkeen tiedot Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/ Virallinen verkkosivusto: https://sols.cc/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Erg9C3kghTDShXho5a15v1gv62vyud6D9Mx1FV4hQjbA Osta SOLS-rahaketta nyt!

SOLS (SOLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOLS (SOLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 66.35K $ 66.35K $ 66.35K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7199 $ 0.7199 $ 0.7199 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 Nykyinen hinta: $ 0.00316 $ 0.00316 $ 0.00316 Lue lisää SOLS (SOLS) -rahakkeen hinnasta

SOLS (SOLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOLS (SOLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOLS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SOLS (SOLS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOLS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOLS-rahakkeita MEXCistä nyt!

SOLS (SOLS) -rahakkeen hintahistoria SOLS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOLS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOLS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOLS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOLS-rahakkeen hintaennuste nyt!

