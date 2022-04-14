Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stohn Coin (SOH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tiedot Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Virallinen verkkosivusto: https://stohncoin.org Valkoinen paperi: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Block Explorer: https://stohnexplorer.com/ Osta SOH-rahaketta nyt!

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stohn Coin (SOH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 317.20K $ 317.20K $ 317.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Nykyinen hinta: $ 0.00793 $ 0.00793 $ 0.00793 Lue lisää Stohn Coin (SOH) -rahakkeen hinnasta

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stohn Coin (SOH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen hintahistoria SOH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOH-rahakkeen hintaennuste nyt!

