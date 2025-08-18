Stohn Coin (SOH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00794. Viimeisen 24 tunnin aikana SOH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00513 ja korkeimmillaan $ 0.00794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12002167088212497, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002123899099248126.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOH on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +74.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Stohn Coin (SOH) -rahakkeen markkinatiedot
Stohn Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.40. SOH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 14946414. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 317.60K.
Stohn Coin (SOH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stohn Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ +0.00104
+15.07%
60 päivää
$ +0.00144
+22.15%
90 päivää
$ +0.0029
+57.53%
Stohn Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SOH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Stohn Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00104 (+15.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Stohn Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00144 (+22.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Stohn Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0029 (+57.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.
Stohn Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Stohn Coin (SOH) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.