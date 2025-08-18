Lisätietoja SOH-rahakkeesta

SOH-rahakkeen hintatiedot

SOH-rahakkeen valkoinen paperi

SOH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SOH-rahakkeen tokenomiikka

SOH-rahakkeen hintaennuste

SOH-rahakkeen historia

SOH-osto-opas

SOH/fiat-valuuttamuunnin

SOH-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stohn Coin-logo

Stohn Coin – hinta (SOH)

1SOH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00794
$0.00794$0.00794
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Stohn Coin (SOH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:58:03 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00513
$ 0.00513$ 0.00513
24 h:n matalin
$ 0.00794
$ 0.00794$ 0.00794
24 h:n korkein

$ 0.00513
$ 0.00513$ 0.00513

$ 0.00794
$ 0.00794$ 0.00794

$ 0.12002167088212497
$ 0.12002167088212497$ 0.12002167088212497

$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126$ 0.002123899099248126

0.00%

0.00%

+74.50%

+74.50%

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00794. Viimeisen 24 tunnin aikana SOH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00513 ja korkeimmillaan $ 0.00794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12002167088212497, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002123899099248126.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOH on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +74.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen markkinatiedot

No.7599

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 139.40
$ 139.40$ 139.40

$ 317.60K
$ 317.60K$ 317.60K

0.00
0.00 0.00

40,000,000
40,000,000 40,000,000

14,946,414
14,946,414 14,946,414

0.00%

SOH

Stohn Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.40. SOH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 14946414. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 317.60K.

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stohn Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.00104+15.07%
60 päivää$ +0.00144+22.15%
90 päivää$ +0.0029+57.53%
Stohn Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SOH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stohn Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00104 (+15.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stohn Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00144 (+22.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stohn Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0029 (+57.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stohn Coin (SOH)?

Tarkista Stohn Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Stohn Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stohn Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SOH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stohn Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stohn Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stohn Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stohn Coin (SOH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stohn Coin (SOH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stohn Coin-rahakkeelle.

Tarkista Stohn Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tokenomiikka

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stohn Coin (SOH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stohn Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stohn Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SOH paikallisiin valuuttoihin

1 Stohn Coin(SOH) - VND
208.9411
1 Stohn Coin(SOH) - AUD
A$0.012307
1 Stohn Coin(SOH) - GBP
0.0058756
1 Stohn Coin(SOH) - EUR
0.0068284
1 Stohn Coin(SOH) - USD
$0.00794
1 Stohn Coin(SOH) - MYR
RM0.0335068
1 Stohn Coin(SOH) - TRY
0.3249048
1 Stohn Coin(SOH) - JPY
¥1.17512
1 Stohn Coin(SOH) - ARS
ARS$10.4199002
1 Stohn Coin(SOH) - RUB
0.6398052
1 Stohn Coin(SOH) - INR
0.6933208
1 Stohn Coin(SOH) - IDR
Rp130.1639136
1 Stohn Coin(SOH) - KRW
11.1204464
1 Stohn Coin(SOH) - PHP
0.4539298
1 Stohn Coin(SOH) - EGP
￡E.0.3850106
1 Stohn Coin(SOH) - BRL
R$0.0434318
1 Stohn Coin(SOH) - CAD
C$0.0109572
1 Stohn Coin(SOH) - BDT
0.9656628
1 Stohn Coin(SOH) - NGN
12.1965546
1 Stohn Coin(SOH) - COP
$32.016065
1 Stohn Coin(SOH) - ZAR
R.0.1407762
1 Stohn Coin(SOH) - UAH
0.3269692
1 Stohn Coin(SOH) - VES
Bs1.08778
1 Stohn Coin(SOH) - CLP
$7.7018
1 Stohn Coin(SOH) - PKR
Rs2.2384448
1 Stohn Coin(SOH) - KZT
4.2664796
1 Stohn Coin(SOH) - THB
฿0.2593204
1 Stohn Coin(SOH) - TWD
NT$0.2420906
1 Stohn Coin(SOH) - AED
د.إ0.0291398
1 Stohn Coin(SOH) - CHF
Fr0.006352
1 Stohn Coin(SOH) - HKD
HK$0.0620114
1 Stohn Coin(SOH) - AMD
֏3.038638
1 Stohn Coin(SOH) - MAD
.د.م0.0715394
1 Stohn Coin(SOH) - MXN
$0.148875
1 Stohn Coin(SOH) - SAR
ريال0.029775
1 Stohn Coin(SOH) - PLN
0.0290604
1 Stohn Coin(SOH) - RON
лв0.034539
1 Stohn Coin(SOH) - SEK
kr0.0763828
1 Stohn Coin(SOH) - BGN
лв0.0133392
1 Stohn Coin(SOH) - HUF
Ft2.7089692
1 Stohn Coin(SOH) - CZK
0.167931
1 Stohn Coin(SOH) - KWD
د.ك0.0024217
1 Stohn Coin(SOH) - ILS
0.0270754
1 Stohn Coin(SOH) - AOA
Kz7.2777246
1 Stohn Coin(SOH) - BHD
.د.ب0.00299338
1 Stohn Coin(SOH) - BMD
$0.00794
1 Stohn Coin(SOH) - DKK
kr0.0509748
1 Stohn Coin(SOH) - HNL
L0.2087426
1 Stohn Coin(SOH) - MUR
0.3630962
1 Stohn Coin(SOH) - NAD
$0.1402998
1 Stohn Coin(SOH) - NOK
kr0.0808292
1 Stohn Coin(SOH) - NZD
$0.0135774
1 Stohn Coin(SOH) - PAB
B/.0.00794
1 Stohn Coin(SOH) - PGK
K0.0328716
1 Stohn Coin(SOH) - QAR
ر.ق0.0289016
1 Stohn Coin(SOH) - RSD
дин.0.8009078

Stohn Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stohn Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stohn Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stohn Coin”

Paljonko Stohn Coin (SOH) on arvoltaan tänään?
SOH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00794 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOH-USD-parin nykyinen hinta?
SOH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00794. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stohn Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SOH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOH saavutti ATH-hinnaksi 0.12002167088212497 USD.
Mikä oli SOH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002123899099248126 USD.
Mikä on SOH-rahakkeen treidausvolyymi?
SOH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.40 USD.
Nouseeko SOH tänä vuonna korkeammalle?
SOH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:58:03 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SOH-USD-laskin

Summa

SOH
SOH
USD
USD

1 SOH = 0.00793 USD

Treidaa SOH-rahaketta

SOHUSDT
$0.00794
$0.00794$0.00794
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu