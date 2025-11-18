Lisätietoja SOGNI-rahakkeesta
SOGNI-rahakkeen hintatiedot
Mikä on SOGNI
SOGNI-rahakkeen valkoinen paperi
SOGNI-rahakkeen virallinen verkkosivusto
SOGNI-rahakkeen tokenomiikka
SOGNI-rahakkeen hintaennuste
SOGNI-rahakkeen historia
SOGNI-osto-opas
Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikka
Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tiedot
Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.
Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SOGNI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOGNI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SOGNI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOGNI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka SOGNI-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOGNI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen hintahistoria
SOGNI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
SOGNI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne SOGNI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOGNI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta Sogni AI (SOGNI) -rahaketta
Summa
1 SOGNI = 0.003401 USD
Treidaa Sogni AI (SOGNI) -rahaketta
