Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Sogni AI (SOGNI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:49:46 (UTC+8)
USD

Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 34.01M
$ 34.01M$ 34.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.008512
$ 0.008512$ 0.008512
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.003401
$ 0.003401$ 0.003401

Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tiedot

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.sogni.ai/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOGNI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOGNI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOGNI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOGNI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOGNI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOGNI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Sogni AI (SOGNI) -rahakkeen hintahistoria

SOGNI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SOGNI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SOGNI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOGNI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

