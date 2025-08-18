Lisätietoja SNS-rahakkeesta

Solana Name Service-logo

Solana Name Service – hinta (SNS)

1SNS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000845
$0.000845$0.000845
-33.46%1D
USD
Reaaliaikainen Solana Name Service (SNS) -hintakaavio
2025-08-22 05:49:19 (UTC+8)

Solana Name Service (SNS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008
24 h:n matalin
$ 0.002246
$ 0.002246$ 0.002246
24 h:n korkein

$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008

$ 0.002246
$ 0.002246$ 0.002246

$ 0.008160351736796896
$ 0.008160351736796896$ 0.008160351736796896

$ 0.001791754194935212
$ 0.001791754194935212$ 0.001791754194935212

-4.52%

-33.46%

-58.27%

-58.27%

Solana Name Service (SNS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000846. Viimeisen 24 tunnin aikana SNS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0008 ja korkeimmillaan $ 0.002246 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.008160351736796896, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001791754194935212.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SNS on muuttunut -4.52% viimeisen tunnin aikana, -33.46% 24 tunnin aikana ja -58.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solana Name Service (SNS) -rahakkeen markkinatiedot

No.3785

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 118.13K
$ 118.13K$ 118.13K

$ 8.46M
$ 8.46M$ 8.46M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Solana Name Service-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 118.13K. SNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.46M.

Solana Name Service (SNS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Solana Name Service-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00042491-33.46%
30 päivää$ -0.001119-56.95%
60 päivää$ -0.001156-57.75%
90 päivää$ -0.001744-67.34%
Solana Name Service-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SNS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00042491 (-33.46%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Solana Name Service 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001119 (-56.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Solana Name Service-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SNS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001156 (-57.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Solana Name Service-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001744 (-67.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Solana Name Service (SNS)?

Tarkista Solana Name Service-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Solana Name Service-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SNS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Solana Name Service-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Solana Name Service-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Solana Name Service-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solana Name Service (SNS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solana Name Service (SNS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solana Name Service-rahakkeelle.

Tarkista Solana Name Service-rahakkeen hintaennuste nyt!

Solana Name Service (SNS) -rahakkeen tokenomiikka

Solana Name Service (SNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SNS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Solana Name Service (SNS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Solana Name Service:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Solana Name Service MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SNS paikallisiin valuuttoihin

Solana Name Service-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Solana Name Service toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Solana Name Service-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solana Name Service”

Paljonko Solana Name Service (SNS) on arvoltaan tänään?
SNS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000846 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SNS-USD-parin nykyinen hinta?
SNS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000846. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solana Name Service-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SNS markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SNS saavutti ATH-hinnaksi 0.008160351736796896 USD.
Mikä oli SNS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SNS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001791754194935212 USD.
Mikä on SNS-rahakkeen treidausvolyymi?
SNS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 118.13K USD.
Nouseeko SNS tänä vuonna korkeammalle?
SNS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SNS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:49:19 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

