SNEK (SNEK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SNEK (SNEK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SNEK (SNEK) -rahakkeen tiedot SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Virallinen verkkosivusto: https://www.snek.com Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Osta SNEK-rahaketta nyt!

SNEK (SNEK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SNEK (SNEK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 345.65M $ 345.65M $ 345.65M Kokonaistarjonta: $ 75.30B $ 75.30B $ 75.30B Kierrossa oleva tarjonta: $ 74.60B $ 74.60B $ 74.60B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 355.46M $ 355.46M $ 355.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Nykyinen hinta: $ 0.0046334 $ 0.0046334 $ 0.0046334 Lue lisää SNEK (SNEK) -rahakkeen hinnasta

SNEK (SNEK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SNEK (SNEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SNEK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNEK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SNEK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNEK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNEK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SNEK (SNEK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNEK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SNEK-rahakkeita MEXCistä nyt!

SNEK (SNEK) -rahakkeen hintahistoria SNEK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SNEK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SNEK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SNEK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNEK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SNEK-rahakkeen hintaennuste nyt!

