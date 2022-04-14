SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SwarmNode.ai (SNAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen tiedot SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. Virallinen verkkosivusto: https://swarmnode.ai/ Valkoinen paperi: https://swarmnode.ai/docs/getting-started/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Osta SNAI-rahaketta nyt!

SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Kokonaistarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 Nykyinen hinta: $ 0.011422 $ 0.011422 $ 0.011422 Lue lisää SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen hinnasta

SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SNAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SNAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SNAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

SwarmNode.ai (SNAI) -rahakkeen hintahistoria SNAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SNAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SNAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SNAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SNAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!