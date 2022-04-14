Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Real Smurf Cat (SMURFCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tiedot SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Virallinen verkkosivusto: https://smurfcat.eth.limo Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Osta SMURFCAT-rahaketta nyt!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Nykyinen hinta: $ 0.00004107 $ 0.00004107 $ 0.00004107 Lue lisää Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen hinnasta

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SMURFCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMURFCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SMURFCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMURFCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SMURFCAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SMURFCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SMURFCAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen hintahistoria SMURFCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SMURFCAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SMURFCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SMURFCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SMURFCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SMURFCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!