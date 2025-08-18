Lisätietoja SMURFCAT-rahakkeesta

Real Smurf Cat-logo

Real Smurf Cat – hinta (SMURFCAT)

$0.00003756
+0.10%1D
Reaaliaikainen Real Smurf Cat (SMURFCAT) -hintakaavio
2025-08-22 04:35:52 (UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.00003727
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.05%

+0.10%

-20.77%

-20.77%

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003758. Viimeisen 24 tunnin aikana SMURFCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003727 ja korkeimmillaan $ 0.0000404 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMURFCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000397513294959806, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000030302868553.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SMURFCAT on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -20.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.53M
$ 55.84K
$ 3.76M
93.81B
100,000,000,000
ETH

Real Smurf Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.84K. SMURFCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.81B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.76M.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Real Smurf Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000375+0.10%
30 päivää$ -0.00001597-29.83%
60 päivää$ +0.00001355+56.38%
90 päivää$ +0.000003+8.67%
Real Smurf Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SMURFCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000375 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Real Smurf Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001597 (-29.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Real Smurf Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SMURFCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001355 (+56.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Real Smurf Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000003 (+8.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Real Smurf Cat (SMURFCAT)?

Tarkista Real Smurf Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Real Smurf Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SMURFCAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Real Smurf Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Real Smurf Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Real Smurf Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Real Smurf Cat (SMURFCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Real Smurf Cat (SMURFCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Real Smurf Cat-rahakkeelle.

Tarkista Real Smurf Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMURFCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Real Smurf Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Real Smurf Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SMURFCAT paikallisiin valuuttoihin

Real Smurf Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Real Smurf Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Real Smurf Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Real Smurf Cat”

Paljonko Real Smurf Cat (SMURFCAT) on arvoltaan tänään?
SMURFCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003758 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SMURFCAT-USD-parin nykyinen hinta?
SMURFCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003758. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Real Smurf Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SMURFCAT markkina-arvo on $ 3.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SMURFCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SMURFCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.81B USD.
Mikä oli SMURFCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SMURFCAT saavutti ATH-hinnaksi 0.000397513294959806 USD.
Mikä oli SMURFCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SMURFCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000030302868553 USD.
Mikä on SMURFCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
SMURFCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.84K USD.
Nouseeko SMURFCAT tänä vuonna korkeammalle?
SMURFCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SMURFCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:35:52 (UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

