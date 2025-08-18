Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003727
24 h:n matalin
$ 0.0000404
24 h:n korkein
$ 0.00003727
$ 0.0000404
$ 0.000397513294959806
$ 0.000000030302868553
Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003758. Viimeisen 24 tunnin aikana SMURFCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003727 ja korkeimmillaan $ 0.0000404 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMURFCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000397513294959806, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000030302868553.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SMURFCAT on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -20.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1568
$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M
$ 55.84K
$ 55.84K$ 55.84K
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
93.81B
93.81B 93.81B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
ETH
Real Smurf Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.84K. SMURFCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.81B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.76M.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Real Smurf Cat-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000000375
+0.10%
30 päivää
$ -0.00001597
-29.83%
60 päivää
$ +0.00001355
+56.38%
90 päivää
$ +0.000003
+8.67%
Real Smurf Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SMURFCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000375 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Real Smurf Cat 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001597 (-29.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Real Smurf Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SMURFCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001355 (+56.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Real Smurf Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000003 (+8.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.
Real Smurf Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Real Smurf Cat (SMURFCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Real Smurf Cat (SMURFCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Real Smurf Cat-rahakkeelle.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMURFCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Real Smurf Cat (SMURFCAT) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.