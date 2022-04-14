smolecoin (SMOLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu smolecoin (SMOLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

smolecoin (SMOLE) -rahakkeen tiedot smolecoin is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.smolecoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9Ttyez3xiruyj6cqaR495hbBkJU6SUWdV6AmQ9MvbyyS Osta SMOLE-rahaketta nyt!

smolecoin (SMOLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu smolecoin (SMOLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.46M $ 18.46M $ 18.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000288 $ 0.000288 $ 0.000288 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000021198867265659 $ 0.000021198867265659 $ 0.000021198867265659 Nykyinen hinta: $ 0.00004395 $ 0.00004395 $ 0.00004395 Lue lisää smolecoin (SMOLE) -rahakkeen hinnasta

smolecoin (SMOLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset smolecoin (SMOLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SMOLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMOLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SMOLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMOLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SMOLE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään smolecoin (SMOLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SMOLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SMOLE-rahakkeita MEXCistä nyt!

smolecoin (SMOLE) -rahakkeen hintahistoria SMOLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SMOLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SMOLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SMOLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SMOLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SMOLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!