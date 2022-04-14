Catslap (SLAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catslap (SLAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catslap (SLAP) -rahakkeen tiedot CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score! Virallinen verkkosivusto: https://catslaptoken.com/ Valkoinen paperi: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 Osta SLAP-rahaketta nyt!

Catslap (SLAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catslap (SLAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Kokonaistarjonta: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.010546 $ 0.010546 $ 0.010546 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 Nykyinen hinta: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Lue lisää Catslap (SLAP) -rahakkeen hinnasta

Catslap (SLAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catslap (SLAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SLAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SLAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SLAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SLAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SLAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catslap (SLAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SLAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SLAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catslap (SLAP) -rahakkeen hintahistoria SLAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SLAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SLAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SLAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SLAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SLAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

