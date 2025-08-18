Lisätietoja SLAP-rahakkeesta

Catslap-logo

Catslap – hinta (SLAP)

1SLAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0007
$0.0007$0.0007
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Catslap (SLAP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:48:50 (UTC+8)

Catslap (SLAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000671
$ 0.000671$ 0.000671
24 h:n matalin
$ 0.0007
$ 0.0007$ 0.0007
24 h:n korkein

$ 0.000671
$ 0.000671$ 0.000671

$ 0.0007
$ 0.0007$ 0.0007

$ 0.010142801671515319
$ 0.010142801671515319$ 0.010142801671515319

$ 0.000379780758134614
$ 0.000379780758134614$ 0.000379780758134614

0.00%

0.00%

-5.03%

-5.03%

Catslap (SLAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0007. Viimeisen 24 tunnin aikana SLAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.000671 ja korkeimmillaan $ 0.0007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.010142801671515319, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000379780758134614.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SLAP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Catslap (SLAP) -rahakkeen markkinatiedot

No.1638

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

$ 19.03
$ 19.03$ 19.03

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

4.37B
4.37B 4.37B

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

8,533,459,202
8,533,459,202 8,533,459,202

48.56%

ETH

Catslap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.03. SLAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.37B ja sen kokonaistarjonta on 8533459202. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.30M.

Catslap (SLAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Catslap-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000019-2.65%
60 päivää$ +0.000166+31.08%
90 päivää$ -0.000011-1.55%
Catslap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SLAP-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Catslap 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000019 (-2.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Catslap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SLAP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000166 (+31.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Catslap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000011 (-1.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Catslap (SLAP)?

Tarkista Catslap-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Catslap (SLAP)

CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score!

Catslap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Catslap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SLAP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Catslap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Catslap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Catslap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Catslap (SLAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Catslap (SLAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Catslap-rahakkeelle.

Tarkista Catslap-rahakkeen hintaennuste nyt!

Catslap (SLAP) -rahakkeen tokenomiikka

Catslap (SLAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Catslap (SLAP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Catslap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Catslap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SLAP paikallisiin valuuttoihin

1 Catslap(SLAP) - VND
18.4205
1 Catslap(SLAP) - AUD
A$0.001085
1 Catslap(SLAP) - GBP
0.000518
1 Catslap(SLAP) - EUR
0.000602
1 Catslap(SLAP) - USD
$0.0007
1 Catslap(SLAP) - MYR
RM0.002954
1 Catslap(SLAP) - TRY
0.028707
1 Catslap(SLAP) - JPY
¥0.1036
1 Catslap(SLAP) - ARS
ARS$0.919842
1 Catslap(SLAP) - RUB
0.056406
1 Catslap(SLAP) - INR
0.061103
1 Catslap(SLAP) - IDR
Rp11.475408
1 Catslap(SLAP) - KRW
0.97902
1 Catslap(SLAP) - PHP
0.040033
1 Catslap(SLAP) - EGP
￡E.0.033943
1 Catslap(SLAP) - BRL
R$0.003822
1 Catslap(SLAP) - CAD
C$0.000973
1 Catslap(SLAP) - BDT
0.085134
1 Catslap(SLAP) - NGN
1.076922
1 Catslap(SLAP) - COP
$2.822575
1 Catslap(SLAP) - ZAR
R.0.012397
1 Catslap(SLAP) - UAH
0.028826
1 Catslap(SLAP) - VES
Bs0.0959
1 Catslap(SLAP) - CLP
$0.679
1 Catslap(SLAP) - PKR
Rs0.198072
1 Catslap(SLAP) - KZT
0.376138
1 Catslap(SLAP) - THB
฿0.022855
1 Catslap(SLAP) - TWD
NT$0.021371
1 Catslap(SLAP) - AED
د.إ0.002569
1 Catslap(SLAP) - CHF
Fr0.00056
1 Catslap(SLAP) - HKD
HK$0.005467
1 Catslap(SLAP) - AMD
֏0.268401
1 Catslap(SLAP) - MAD
.د.م0.006314
1 Catslap(SLAP) - MXN
$0.013125
1 Catslap(SLAP) - SAR
ريال0.002625
1 Catslap(SLAP) - PLN
0.002562
1 Catslap(SLAP) - RON
лв0.003045
1 Catslap(SLAP) - SEK
kr0.006727
1 Catslap(SLAP) - BGN
лв0.001176
1 Catslap(SLAP) - HUF
Ft0.238987
1 Catslap(SLAP) - CZK
0.014812
1 Catslap(SLAP) - KWD
د.ك0.0002135
1 Catslap(SLAP) - ILS
0.00238
1 Catslap(SLAP) - AOA
Kz0.640437
1 Catslap(SLAP) - BHD
.د.ب0.0002639
1 Catslap(SLAP) - BMD
$0.0007
1 Catslap(SLAP) - DKK
kr0.004494
1 Catslap(SLAP) - HNL
L0.018382
1 Catslap(SLAP) - MUR
0.032011
1 Catslap(SLAP) - NAD
$0.01239
1 Catslap(SLAP) - NOK
kr0.007126
1 Catslap(SLAP) - NZD
$0.001197
1 Catslap(SLAP) - PAB
B/.0.0007
1 Catslap(SLAP) - PGK
K0.002933
1 Catslap(SLAP) - QAR
ر.ق0.002548
1 Catslap(SLAP) - RSD
дин.0.070609

Catslap-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Catslap toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Catslap-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Catslap”

Paljonko Catslap (SLAP) on arvoltaan tänään?
SLAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SLAP-USD-parin nykyinen hinta?
SLAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Catslap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SLAP markkina-arvo on $ 3.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SLAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SLAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.37B USD.
Mikä oli SLAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SLAP saavutti ATH-hinnaksi 0.010142801671515319 USD.
Mikä oli SLAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SLAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000379780758134614 USD.
Mikä on SLAP-rahakkeen treidausvolyymi?
SLAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.03 USD.
Nouseeko SLAP tänä vuonna korkeammalle?
SLAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SLAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:48:50 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

