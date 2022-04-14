SKOR (SKORAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SKOR (SKORAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SKOR (SKORAI) -rahakkeen tiedot SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style. Virallinen verkkosivusto: https://skoragents.ai Valkoinen paperi: https://agent-precision.gitbook.io/skor-ai Block Explorer: https://solscan.io/token/8CLGcTogo6FoYkEQQBm3Vm2PVckYCiCm3XXhdsr4skoR Osta SKORAI-rahaketta nyt!

SKOR (SKORAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SKOR (SKORAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 182.78M $ 182.78M $ 182.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23173 $ 0.23173 $ 0.23173 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.18278 $ 0.18278 $ 0.18278 Lue lisää SKOR (SKORAI) -rahakkeen hinnasta

SKOR (SKORAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SKOR (SKORAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SKORAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKORAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SKORAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKORAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SKOR (SKORAI) -rahakkeen hintahistoria SKORAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SKORAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SKORAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SKORAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SKORAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SKORAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

