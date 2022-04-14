SKALE (SKL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SKALE (SKL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SKALE (SKL) -rahakkeen tiedot SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Virallinen verkkosivusto: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Valkoinen paperi: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 Osta SKL-rahaketta nyt!

SKALE (SKL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SKALE (SKL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 197.85M $ 197.85M $ 197.85M Kokonaistarjonta: $ 6.19B $ 6.19B $ 6.19B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.94B $ 5.94B $ 5.94B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 233.10M $ 233.10M $ 233.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Nykyinen hinta: $ 0.0333 $ 0.0333 $ 0.0333 Lue lisää SKALE (SKL) -rahakkeen hinnasta

SKALE (SKL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SKALE (SKL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SKL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SKL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SKL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SKALE (SKL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SKL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SKL-rahakkeita MEXCistä nyt!

SKALE (SKL) -rahakkeen hintahistoria SKL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SKL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SKL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SKL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SKL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SKL-rahakkeen hintaennuste nyt!

