SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SKI MASK DOG (SKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tiedot Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Virallinen verkkosivusto: https://skimaskdog.tech Block Explorer: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Osta SKI-rahaketta nyt!

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 56.50M $ 56.50M $ 56.50M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 57.11M $ 57.11M $ 57.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 Nykyinen hinta: $ 0.05711 $ 0.05711 $ 0.05711 Lue lisää SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen hinnasta

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SKI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SKI-rahakkeita MEXCistä nyt!

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen hintahistoria SKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SKI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SKI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

