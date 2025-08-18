Lisätietoja SKI-rahakkeesta

SKI MASK DOG-logo

SKI MASK DOG – hinta (SKI)

1SKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.73%1D
USD
Reaaliaikainen SKI MASK DOG (SKI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:48:29 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+1.51%

-0.73%

-13.28%

-13.28%

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05153. Viimeisen 24 tunnin aikana SKI on vaihdellut alimmillaan $ 0.05042 ja korkeimmillaan $ 0.05598 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3639256328984406, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000403026646024225.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SKI on muuttunut +1.51% viimeisen tunnin aikana, -0.73% 24 tunnin aikana ja -13.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen markkinatiedot

No.525

98.93%

BASE

SKI MASK DOG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.90K. SKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.40M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.53M.

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SKI MASK DOG-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0003789-0.73%
30 päivää$ -0.02528-32.92%
60 päivää$ +0.01647+46.97%
90 päivää$ -0.02616-33.68%
SKI MASK DOG-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SKI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003789 (-0.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SKI MASK DOG 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02528 (-32.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SKI MASK DOG-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SKI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01647 (+46.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SKI MASK DOG-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02616 (-33.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SKI MASK DOG (SKI)?

Tarkista SKI MASK DOG-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SKI MASK DOG-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SKI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SKI MASK DOG-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SKI MASK DOG-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SKI MASK DOG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SKI MASK DOG (SKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SKI MASK DOG (SKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SKI MASK DOG-rahakkeelle.

Tarkista SKI MASK DOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tokenomiikka

SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SKI MASK DOG (SKI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SKI MASK DOG:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SKI MASK DOG MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SKI paikallisiin valuuttoihin

SKI MASK DOG-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SKI MASK DOG toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen SKI MASK DOG-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SKI MASK DOG”

Paljonko SKI MASK DOG (SKI) on arvoltaan tänään?
SKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05153 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SKI-USD-parin nykyinen hinta?
SKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05153. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SKI MASK DOG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SKI markkina-arvo on $ 50.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.40M USD.
Mikä oli SKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SKI saavutti ATH-hinnaksi 0.3639256328984406 USD.
Mikä oli SKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000403026646024225 USD.
Mikä on SKI-rahakkeen treidausvolyymi?
SKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.90K USD.
Nouseeko SKI tänä vuonna korkeammalle?
SKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SKI MASK DOG (SKI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

