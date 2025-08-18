Lisätietoja SIRIUS-rahakkeesta

First Reply-logo

First Reply – hinta (SIRIUS)

1SIRIUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,0002586
-7,17%1D
USD
Reaaliaikainen First Reply (SIRIUS) -hintakaavio
2025-08-22 05:48:07 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,0002535
24 h:n matalin
$ 0,0002929
24 h:n korkein

$ 0,0002535
$ 0,0002929
$ 0,017000380747847158
$ 0,000022011934852493
+1,49%

-7,17%

-9,08%

-9,08%

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0,0002586. Viimeisen 24 tunnin aikana SIRIUS on vaihdellut alimmillaan $ 0,0002535 ja korkeimmillaan $ 0,0002929 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SIRIUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,017000380747847158, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,000022011934852493.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SIRIUS on muuttunut +1,49% viimeisen tunnin aikana, -7,17% 24 tunnin aikana ja -9,08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen markkinatiedot

No.4337

$ 0,00
$ 52,53K
$ 258,60K
0,00
1 000 000 000
1 000 000 000
0,00%

SOL

First Reply-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0,00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52,53K. SIRIUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0,00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 258,60K.

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän First Reply-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,000019974-7,17%
30 päivää$ -0,0001105-29,94%
60 päivää$ -0,000073-22,02%
90 päivää$ -0,0002549-49,64%
First Reply-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SIRIUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0,000019974 (-7,17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

First Reply 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0,0001105 (-29,94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

First Reply-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SIRIUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0,000073 (-22,02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

First Reply-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0,0002549 (-49,64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle First Reply (SIRIUS)?

Tarkista First Reply-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja First Reply-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SIRIUS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue First Reply-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään First Reply-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

First Reply-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon First Reply (SIRIUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko First Reply (SIRIUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita First Reply-rahakkeelle.

Tarkista First Reply-rahakkeen hintaennuste nyt!

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen tokenomiikka

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SIRIUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

First Reply (SIRIUS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa First Reply:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa First Reply MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SIRIUS paikallisiin valuuttoihin

First Reply-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton First Reply toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen First Reply-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”First Reply”

Paljonko First Reply (SIRIUS) on arvoltaan tänään?
SIRIUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,0002586 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SIRIUS-USD-parin nykyinen hinta?
SIRIUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,0002586. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on First Reply-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SIRIUS markkina-arvo on $ 0,00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SIRIUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SIRIUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0,00 USD.
Mikä oli SIRIUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SIRIUS saavutti ATH-hinnaksi 0,017000380747847158 USD.
Mikä oli SIRIUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SIRIUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0,000022011934852493 USD.
Mikä on SIRIUS-rahakkeen treidausvolyymi?
SIRIUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52,53K USD.
Nouseeko SIRIUS tänä vuonna korkeammalle?
SIRIUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SIRIUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:48:07 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

