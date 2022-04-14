Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Homer Simpson (SIMPSON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen tiedot Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains! Virallinen verkkosivusto: https://homersimpson.fun/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 Osta SIMPSON-rahaketta nyt!

Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.99K $ 50.99K $ 50.99K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000001214 $ 0.0000000000001214 $ 0.0000000000001214 Lue lisää Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen hinnasta

Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIMPSON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIMPSON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIMPSON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIMPSON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIMPSON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIMPSON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIMPSON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Homer Simpson (SIMPSON) -rahakkeen hintahistoria SIMPSON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIMPSON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIMPSON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIMPSON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIMPSON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIMPSON-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!