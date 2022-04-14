SIMP (SIMP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SIMP (SIMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SIMP (SIMP) -rahakkeen tiedot $SIMP represents the tokenized proof of asymmetrical emotional value—an abstract asset that captures and monetize. Virallinen verkkosivusto: https://simp.dog/ Block Explorer: https://solscan.io/token/67L15VsmduEYFhHdApFzHGSXmYZPZhRVpKiXStvHBnFj Osta SIMP-rahaketta nyt!

SIMP (SIMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SIMP (SIMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 5.20B $ 5.20B $ 5.20B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0012853 $ 0.0012853 $ 0.0012853 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0008479 $ 0.0008479 $ 0.0008479 Lue lisää SIMP (SIMP) -rahakkeen hinnasta

SIMP (SIMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SIMP (SIMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIMP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIMP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SIMP (SIMP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIMP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIMP-rahakkeita MEXCistä nyt!

SIMP (SIMP) -rahakkeen hintahistoria SIMP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIMP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIMP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIMP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!