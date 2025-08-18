Silo Finance (SILO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02305. Viimeisen 24 tunnin aikana SILO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02281 ja korkeimmillaan $ 0.02446 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SILO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9598865807442589, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SILO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -0.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Silo Finance (SILO) -rahakkeen markkinatiedot
Silo Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.85K. SILO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 821689096.5195911. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.05M.
Silo Finance (SILO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Silo Finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000995
-0.43%
30 päivää
$ -0.00814
-26.10%
60 päivää
$ -0.0216
-48.38%
90 päivää
$ -0.01695
-42.38%
Silo Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SILO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000995 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Silo Finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00814 (-26.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Silo Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SILO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0216 (-48.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Silo Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01695 (-42.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets.
Silo Finance (SILO) -ostamisen perusteet
